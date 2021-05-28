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    Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın çıktı

    Bahçelievler'de 5 katlı binanın 3. katında yangın çıkarken, 12 kişi merdiven yardımıyla tahliye edildi.
    • İHA
    • 28.05.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 14:22
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    Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın çıktı

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, televizyondan kaynaklı yangın çıktı. 5 katlı apartmanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, tüm daireyi sardı.

    İÇERİDE MAHSUR KALDILAR

    İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumanların apartmanı sarmasıyla vatandaşlar binada mahsur kaldı.

    12 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla, dairelerde mahsur kalan 3’ü bebek olmak üzere toplamda 12 vatandaşı tahliye etti.

    DAİREDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Dumandan etkilenen çocukların ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

    Yangında tahliye edilen vatandaşların durumu iyi olduğu öğrenilirken, haberi alan bir kişi baygınlık geçirdi. Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

    Bahçelievler de 5 katlı binada yangın çıktı #1

    Bahçelievler de 5 katlı binada yangın çıktı #2

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