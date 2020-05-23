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    Bahçelievler'de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

    Hasta almaya giden ambulansın trafik ışıklarına çarpması sonucu, ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 16:41
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    Bahçelievler'de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Yenibosna Mahallesi'nde, hasta almaya giden Turgut Çırpın kullandığı 34 YB 2629 plakalı ambulans, kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarptı.

    3 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ambulans şoförü Turgut Çırpın ve yan koltukta oturan 2 sağlık çalışanı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralı 3 kişi, olay yerine gelen başka bir ambulansla, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Maddi hasar meydana geldiği ambulans da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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