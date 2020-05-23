Bahçelievler'de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Bahçelievler'de ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

En Son Haber

Hasta almaya giden ambulansın trafik ışıklarına çarpması sonucu, ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Yenibosna Mahallesi'nde, hasta almaya giden Turgut Çırpın kullandığı 34 YB 2629 plakalı ambulans, kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarptı.

3 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ambulans şoförü Turgut Çırpın ve yan koltukta oturan 2 sağlık çalışanı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı 3 kişi, olay yerine gelen başka bir ambulansla, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maddi hasar meydana geldiği ambulans da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.