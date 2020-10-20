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    Bahçelievler'de annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldürdü

    Güvenlik kameralarından tespit edilen katil zanlısı, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. 19 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • AA
    • 20.10.2020 - 11:49
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    Bahçelievler'de annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldürdü

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir kuaförün önünde 13 Ekim'de, 45 yaşındaki Haydar M.K'nin öldürülmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayı maktulün imam nikahlı eşinden olan 19 yaşındaki çocuğu Yusuf Cemal S.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

    Takibini sürdüren ekipler, şüpheliyi Beyoğlu'nda gözaltına aldı.

    ANNESİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

    Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, babasının annesine şiddet uyguladığını, daha önce de aralarında bu nedenle tartışma yaşandığını, cinayeti de bu nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bahçelievler de annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldürdü #1

    Bahçelievler de annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldürdü #2

    Bahçelievler de annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldürdü #3

    Bahçelievler de annesine şiddet uygulayan üvey babasını öldürdü #4

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