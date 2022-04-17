Bahçelievler'de AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti

Teknik servis ekibinin bakım yaptığı sırada bir anda hareket eden asansörden 2 kişi, kendilerini kurtarırken, Mustafa Karagöz isimli işçi asansörde sıkışarak can verdi.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de 3 kişiden oluşan teknik servis ekibi asansör bakımı yapmaya başladı.

Çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle asansör birden hareket etti. Bu sırada işçilerden ikisi kendini dışarı atarak kurtarırken, Mustafa Karagöz isimli işçi asansör kapısıyla duvar arasında sıkıştı.

Hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Mustafa Karagöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

2 görevli, emniyete götürüldü

Kendilerini dışarı atarak kurtulduklarını söyleyen 2 çalışan, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

















