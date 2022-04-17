Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
594.961
-0.11%
BTXN Coin
31.12
-0.92%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Bahçelievler'de AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti

    Teknik servis ekibinin bakım yaptığı sırada bir anda hareket eden asansörden 2 kişi, kendilerini kurtarırken, Mustafa Karagöz isimli işçi asansörde sıkışarak can verdi.
    • 17.04.2022 - 15:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahçelievler'de AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti

    İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de 3 kişiden oluşan teknik servis ekibi asansör bakımı yapmaya başladı.

    Çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle asansör birden hareket etti. Bu sırada işçilerden ikisi kendini dışarı atarak kurtarırken, Mustafa Karagöz isimli işçi asansör kapısıyla duvar arasında sıkıştı.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre; Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Mustafa Karagöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

    2 görevli, emniyete götürüldü

    Kendilerini dışarı atarak kurtulduklarını söyleyen 2 çalışan, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bahçelievler de AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti #1

    Bahçelievler de AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti #2

    Bahçelievler de AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti #3

    Bahçelievler de AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti #4

    Bahçelievler de AVM asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti #5


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    17 Nisan 2022 Pazar 81 il için teravih saatleri
    Ramazan

    17 Nisan 2022 Pazar 81 il için teravih saatleri

    Kanada’da teravih namazı sonrası saldırı: 5 yaralı
    Dünya

    Kanada’da teravih namazı sonrası saldırı: 5 yaralı

    Görüş Bildir