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    Bahçelievler'de AVM'de 'diş bakımı' standında tartışma çıktı

    Bir alışveriş merkezinde doktor olmadığı halde stant açan şahıslara tepki gösteren diş hekimliği öğrencisi, video çekmeye kalkışınca tartışma yaşandı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 15:24
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    Bahçelievler'de AVM'de 'diş bakımı' standında tartışma çıktı

    İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir alışveriş merkezinde, diş hekimi olmayan yabancı uyruklu kişilerce 'diş bakımı' standı açıldı.

    Alışveriş merkezinden çıkmak üzereyken standı fark eden diş hekimliği 3. sınıf öğrencisi, stant açan kişilerle tartışma yaşadı.

    Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan diş hekimliği öğrencisi, standı görüntüleyince çalışanların tepkisiyle karşılaştığını kaydetti.

    "SİZ DOKTOR MUSUNUZ"

    Görüntülerde, öğrenci "Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?" diye sorarken, stanttaki kadının telefonuyla arama yapmaya çalıştığı görülüyor.

    VİDEOYU SİLMESİNİ İSTEYİP, ÜZERİNE YÜRÜDÜ

    Diş hekimliği öğrencisi, görüntülerde yer almayan anlarda ise gelen yabancı uyruklu kişilerden birinin videoyu silmesini istediğini, silmeyince de telefonu elinden alarak üzerine yürüdüğünü iddia etti.

    Yine öğrencinin iddiasına göre yabancı uyruklu kişi, güvenlik görevlileri geldiği zaman telefonu geri verdi.

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