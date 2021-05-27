Bahçelievler’de babasını öldüren sanığın davasında babaanne konuştu

Duruşmada söz alan babaanne, "Oğlum öldü şimdi toprak altında ama cezaevinde olan torunuma üzülüyorum. Torunumdan şikayetçi değilim asla da olmam" dedi.

İstanbul Bahçelievler'de uzun yıllar kendisine ve annesine şiddet gösteren, ailesini tehdit eden biyolojik babasını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Haydar Mert K. ile avukatı katıldı.

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in annesi olan müşteki S.D. de duruşmada hazır bulundu.

“TORUNUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM ASLA DA OLMAM”

Duruşmada söz verilen müşteki S.D., ölen kişinin oğlu, sanığın da torunu olduğunu ifade ederek, "Oğlum hakkında söylenenler, yaptığı eziyetler doğru. Torunum hiç öyle bir çocuk değil, babasının dolduruşuna geldi. Babası uzun yıllar cezaevinde kaldı. Çocuğunu üzerine almadı. Oğlum resmi olarak hiç evlilik yapmadı. Oğlum uzun yıllar eşine ve çocuklarına kötü muamelede bulundu. Eziyet etti. Üzülüyorum. Gencecik bir çocuk. Oğlum öldü şimdi toprak altında ama cezaevinde olan torunuma üzülüyorum. Torunumdan şikayetçi değilim asla da olmam." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Şenol Somuncuoğlu da çocukluğundan beri tanıdığı maktul Yusuf Cemal Sezgin'in 1999 yılında sanığın annesini bir kafede görerek bıçak zoruyla kaçırdığını anlattı.

Tanık Somuncuoğlu, kendisinin kaçırma olayına tepki gösterince maktulün kendisine de bıçak çektiğini belirterek, "Evlerimiz karşılıklıydı. Yusuf zaten uyuşturucu kullanıyordu. Hem eşine hem çocuklara şiddet uygulardı. Bardak kırıp eşinin kolunu kestiğini biliyorum. Kan görmezse kendisini kesiyordu. Aile içinde hep tehdit ve şiddet vardı." diye konuştu.

"MAKTUL OĞLUMU BEBEKKEN DE DÖVERDİ"

Sanığın annesi olan Songül Çapan da maktulün kendisini domuz bağıyla bağlayıp 13 gün boyunca banyoda tuttuğunu, bıçakladığını, dişlerini kırdığını ve o zaman da kendisini tanık Şenol Somuncuoğlu'nun kurtardığını anlattı.

Maktulün oğlu olan sanığı daha bebekken dövdüğünü ifade eden Çapan, "Çocuğun gözü kanla kaplandı. O zaman bebeğimi vücuduma sarıp ikinci kattan aşağı atlamıştım. Doktora götürdüm. Bir gözü görmüyor. Doktorlar 18 yaşına gelince ameliyat olmasını söylemişlerdi. Kayınvalidem bana yardımcı olmak istediğinde onu da tehdit ederdi. Resmi nikahlı olmadığımız için oğlumun baba adını Ali olarak yazdırdım. Ali diye biri yok. Evlatlarımı nüfussuz yetiştirmek istemedim. Onları şerefli ve namuslu bir evlat olarak yetiştirdim." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Ekim 2020'de Bahçelievler'deki 43 yaşındaki maktul Yusuf Cemal Sezgin'in 19 yaşındaki sanık Haydar Mert K. tarafından silahla öldürüldüğü belirtiliyor.

İddianamede, maktulün sanığın biyolojik babası olduğu ancak nüfus kaydında baba olarak gözükmediği anlatılarak, sanığın kaydının annesi üzerinde olduğu aktarılıyor.

İddianamede, maktulün sanığı kendi nüfusuna kayıt ettirmediği gibi doğduğu günden olay tarihine kadar maddi ve manevi hiçbir şekilde babalık görevini yerine getirmediğine vurgu yapılarak, bu sebeple resmi kayıtlar ve dosya içerisindeki tüm deliller değerlendirildiğinde maktulü sanığın babası olarak kabul etmenin hukuken ve vicdanen imkanının olmadığı kaydediliyor.

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in soruşturma kapsamında kanaat oluşturması açısından sabıka kaydına bakıldığına yer verilen iddianamede, maktulün sabıka kaydının iki sayfa olduğu aktarılıyor.

İddianamede, maktulün sabıka kayıtlarının hırsızlık, içmek için uyuşturucu bulundurmak, uyuşturucu ticareti, yaralama gibi yüz kızartıcı pek çok suçtan ibaret olduğu belirtilerek, maktulün cezaevi dışında olduğu süre içerisinde sanığın annesine yönelik pek çok kez şiddet uyguladığı, bu şiddetin çoğu kez eziyet boyutlarına vardığı anlatılıyor.

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in öldürülmeden kısa bir süre önce iş yeri açtığı, bu iş yerinde sanığın da çalıştığı ancak bir süre sonra ayrıldığı kaydedilen iddianamede, maktulün sanığın yanında sürekli olarak uyuşturucu kullandığı, annesiyle bir araya gelmek istediğini söylediği ancak annenin bu isteği reddettiği ve maktulün sanığı tehdit etmeye başladığı aktarılıyor.

Maktulün doğduğu tarihten itibaren sanığın kendisi, annesi, kardeşi ve son zamanlarda eşi ve çocuğuna yönelik yoğun, süreklilik arz eden haksız ağır tahrik oluşturacak eylemler gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, sanık Haydar Mert K.'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.