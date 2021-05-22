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    Bahçelievler'de bariyer otomobile girdi

    Kazadan kaçmaya çalışırken bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 18:22
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    Bahçelievler'de bariyer otomobile girdi

    Bahçelievler Basın Ekspres yolu D100 bağlantı noktasında seyir halinde olan bir otomobil, iddiaya göre 34 YDB 34 plakalı otomobil sürücüsünü sıkıştırdı.

    Çarpışmamak için şerit değiştirmeye çalışan sürücü, yol ayrımında bulunan bariyere hızla çarptı.

    BARİYER ARACA SAPLANDI

    Kazada bariyer otomobile saplanırken sürücü de hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı kadın sürücü, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    İtfaiye ekipleri de otomobilde oluşabilecek olası bir yangına karşı kontrol yaptı.

    Bahçelievler'de bariyer otomobile girdi VİDEO

    Bahçelievler de bariyer otomobile girdi #1

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    Bahçelievler de bariyer otomobile girdi #3

    Bahçelievler de bariyer otomobile girdi #4

    Bahçelievler de bariyer otomobile girdi #5

    Bahçelievler de bariyer otomobile girdi #6

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