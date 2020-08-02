Yıkım kararı olan 6 katlı bir binanın balkon kısmı çökerken, balkonda sigara içen 50 yaşlarında bir erkek bahçeye düşerek yaralandı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı olan 6 katlı binanın ikinci katında oturan 50-55 yaşlarında adam, sigara içmeye çalıştığı sırada balkon çöktü.

Adam, büyük bir gürültüyle alt eve doğru çöken balkonla birlikte aşağıya düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Binanın bahçesindeki molozların üstüne düşen adam ağır yaralandı. Gürültü üzerine dışarı çıkan komşular, yerde yatan adamı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağı kırılan ve karın bölgesinden ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bahçelievler’de binanın balkonu çöktü: 1 yaralı

BİNA MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken, binanın birinci katında bulunan bir evi ile altında bulunan bir kahvehaneyi tahliye etti. Yıkım kararı olan binanın çoğu balkonunda çatlakların oluştuğu ve balkonlardan kopan parçaların olduğu görüldü. Tahliye çalışmalarının ardından olay yerine Bahçelievler Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerince bina ve kahvehanenin kapısı mühürlendi.

Mühürlenme çalışmalarının ardından binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerlerle çevrildi.

"BİNA YIKILIYOR ZANNETTİK"

Çökmenin sesleriyle dışarı çıkan karşı komşu Ramazan Karakaş, “Çatırtı geldi, bir anda toz toprak oldu. Bina yıkılıyor zannettik, meğerse balkon çöktü. Zaten tek başına yaşıyordu, altlı üstlü oturuyorlar akrabalar. Bina boşaltılmıştı, sadece ikisi kalmıştı. Balkondan düştü. Ondan sonra bilinci yerinde değildi. Gözü kapalıydı, durumu ağırdı. Karnında kanamalar vardı” diye konuştu.