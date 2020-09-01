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Bahçelievler'de bir kişi yolun ortasında namaz kıldı

Bahçelievler'de bir kişi yolun ortasında namaz kıldı

E-5 yan yolunda bir vatandaş namaza durdu. Yolun ortasında namaz kılan vatandaş, trafiğin aksamasına neden oldu.