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Bahçelievler'de bir kişi yolun ortasında namaz kıldı
E-5 yan yolunda bir vatandaş namaza durdu. Yolun ortasında namaz kılan vatandaş, trafiğin aksamasına neden oldu.
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 01:14
- Güncelleme : 01.09.2020 - 01:14
İstanbul Bahçelievler'de bulunan E-5 yan yolunda bir garip bir olay yaşandı.
Yolun ortasında duran bir vatandaş araçlara karşı namaza durdu. Yanından geçen araçları aldımayan kişi namaz kılmaya devam etti.
TRAFİĞİN AKSAMASINA NEDEN OLDU
Araçlar yanından geçerken çarpmamaya çalışırken, bir araç namaz kılan şahısla karşı karşıya geldi.
Namaz kılan şahısla karşı karşıya gelen şoför durmak zorunda kaldı. Bu olaya aldırış etmeyen vatandaş namaz kılmaya devam etti.
Adamın namaz kılmaya devam ettiğini gören şoför mecburen yanından geçmek zorunda kalarak yoluna devam etti.
Namaz kılmaya devam eden şahıs trafiğin aksamasına neden oldu.
Bahçelievler'de bir kişi yolun ortasında namaz kıldı VİDEO