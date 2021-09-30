Bahçelievler'de bir şahıs, kendisinden ayrılan sevgiline tuzak kurdu

4 yıllık birlikteliğini şiddet nedeni ile bitiren genç kadın, eski sevgilisinin kurduğu tuzakla ölümden döndü.

İstanbul Bahçelievler'de hastanede hemşire olarak çalışan genç kadın, işe gitmek için otomobili ile yola çıktı.

Seyir halindeyken frenin tutmadığı fark eden kadın, aracını güçlükle durdurdu.

Olayın ardından tamirhaneye giden otomobil hakkında fren hidroliğinde şeker bulunduğu haberi geldi.

Gelen haber üzerine şaşkına dönen kadın, şüphelenerek güvenlik kameralarını izledi.

ESKİ SEVGİLİSİ TUZAK KURDU

İncelenen kayıtlarda, uzun yıllardır birlikte olduğu ve kısa bir zaman önce şiddet nedeni ile ayrıldığı sevgilisi Mazlum T.'yi gören talihsiz kadın, şok geçirdi.

Görüntülerde, araç anahtarı kendisinde de olan şüphelinin, kaputu açarak motor kısmına kaza yapmasına neden olması için 2 kilogram şeker döktüğü görülüyor.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

















