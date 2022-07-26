Arkadaşı C.J.P. tarafından bıçaklanan Atakan Ateş'in yardımına, kasap Saliha Arslan koştu. Tampon yaparak yaralıya müdahale eden kadın, "Çocuk, 'ölmek istemiyorum abla beni kurtar' diyordu" dedi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 18 yaşındaki Atakan Ateş, çocukluk arkadaşı olduğu söylenilen 17 yaşındaki C.J.P. 'nin evine misafir olarak gitti.

Evde televizyon seyreden Atakan Ateş'in arkasından yaklaşan C.J.P., bilinmeyen bir nedenle Atakan'ı boğazından bıçakladı.

Kanlar içinde kalan ve büyük korku yaşayan yaralı, yardım istemek için dışarı çıktı.

Şüpheli kaçtı

Arkadaşını boğazından bıçaklayan 17 yaşındaki C.J.P., binanın 4. katından aşağı atladı. Hafif şekilde yaralandığı belirtilen C.J.P., daha sonrasında kaçtı.

Bahçelievler'de boğazından bıçaklanan çocuğa ilk yardımı kasap yaptı

Çocuğun yardımına kasap kadın yetişti

Boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Atakan Ateş ise binadan çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

Bir süre sokak üzerinde dolaşan gencin yardımına, o sırada dükkanda çalışan kasap Saliha Arslan koştu.

Hızla iş yerinden çıkan ve sağlık meslek lisesi mezunu olan Saliha Arslan, iş önlüğünü çıkararak Atakan'ın boğazına tampon yaptı.

Müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerden de giysilerini çıkarmasını, kendisine havlu, bez ne varsa bulup getirmelerini isteyen kadın, Atakan Ateş'in kanamasını durdurmaya çalıştı ve sürekli yaralıyı konuşturarak bilincinin açık kalmasını sağladı.

Kan kaybeden Atakan Ateş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Ölmek istemiyorum abla beni kurtar diyordu"

Kanlar içinde yardım isteyen yaralıya ilk müdahalesini anlatan kasap Saliha Arslan, "'Ölmek istemiyorum kurtarın' diye dükkana yöneldi. Bir anda dükkandan fırladım üzerimde önlüğüm vardı. Onunla tampon yaptım. Yere yatırdım ve kanamayı durdurmak için basınç uyguladım. Panik halindeydi.

Sakinleştirmem gerekiyordu. 'Ölmek istemiyorum abla beni kurtar' diyordu. Adını söyledi, arkadaşına geldiğini televizyon izlerken bir anda arkadaşının bıçak dayadığını ve can havliyle kendini dışarı attığını anlattı.

Kanamayı durdurmak için etraftakilerden havlu, bez istedim. Sürekli onu konuşturdum. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Çalıştığım kurumlarda da ilk yardım eğitimleri aldım. 2 senede bir de bu eğitimlerimi tazeliyorum. Yaşamak istiyordu. İnsanlık görevimi yaptım." diye konuştu.

Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Öte yandan polis, olayın yaşandığı binanın iki sokak ilerisinde C.J.P.'yi yakalayarak gözaltına alırken yaşanan olayda kullanılan bıçak da evde bulundu.

DHA'nın haberine göre; Atakan Ateş'in hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken C.J.P., emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi.