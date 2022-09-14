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- Bahçelievler’de, boş arazide ceset bulundu
Bahçelievler’de, boş arazide ceset bulundu
Boş bir arazide, 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
- 14.09.2022 - 13:59
- Güncelleme : 14.09.2022 - 14:04
İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ndei sabah saatlerinde bir kişinin boş arazide hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede, 30 yaşlarında bir erkeğe ait bir ceset buldu.
Yanında silah bulundu
DHA’nın haberine göre; yanında silah bulunan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.
Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.