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    Bahçelievler'de çaldığı klimayla polise yakalandı

    Sırtında klima ile polise yakalanan şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalırken, klimayı çaldığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 10:35
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    Bahçelievler'de çaldığı klimayla polise yakalandı

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde çaldığı klimayı sırtına alıp götüren kişi, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu.

    Yapılan incelemede S.K. (36) isimli şüphelinin klimayı çaldığı belirlenince gözaltına alındı.

    SERBEST KALDI

    Adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    Şüphelinin klimayı bir kişinin yardımıyla sırtlayıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bahçelievler'de çaldığı klimayla polise yakalandı ViDEO

    Bahçelievler de çaldığı klimayla polise yakalandı #1

    Bahçelievler de çaldığı klimayla polise yakalandı #2

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