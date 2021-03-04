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- Bahçelievler'de çaldığı klimayla polise yakalandı
Bahçelievler'de çaldığı klimayla polise yakalandı
Sırtında klima ile polise yakalanan şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalırken, klimayı çaldığı anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 04.03.2021 - 10:20
- Güncelleme : 04.03.2021 - 10:35
İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde çaldığı klimayı sırtına alıp götüren kişi, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu.
Yapılan incelemede S.K. (36) isimli şüphelinin klimayı çaldığı belirlenince gözaltına alındı.
SERBEST KALDI
Adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Şüphelinin klimayı bir kişinin yardımıyla sırtlayıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçelievler'de çaldığı klimayla polise yakalandı ViDEO