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    Bahçelievler’de çamaşır silkelerken camdan düştü

    16 yaşındaki genç kız, iddiaya göre çamaşır silkelerken dengesini kaybederek camdan düştü. Ağır yaralanan genç kızın tedavisi kaldırıldığı hastanede sürüyor.
    • 18.06.2022 - 10:01
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    Bahçelievler’de çamaşır silkelerken camdan düştü

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi Garip Sokak'taki apartmanın 6’ncı katında oturan 16 yaşındaki Ayşenur E., çamaşır silkelemek için cama çıktı.

    Dengesini kaybeden Ayşenur, apartmanın bahçesine düştü.

    Komşular gördü

    Sesi duyan komşular, dışarı çıktıklarında genç kızın yerde yattığını gördü.

    O sırada evde olan kızın ablası da feryat ederek aşağı indi.

    Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

    Durumu ağır

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de yerde yatan genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Genç kızın durumun ağır olduğu ve tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği öğrenildi.

    Bahçelievler’de çamaşır silkelerken camdan düştü #1

    “Çamaşır silkelerken diyorlar”

    Olayın olduğu sokakta yaşayan Mahmut Yılmaz, “İki kişi bahçeye girdi. Biz tam olayı fark edemedik, dönüşte de ambulans ve itfaiyenin geldiğini görünce çocuğun düştüğünü gördük. Ama bahçeye falan baktık, kanama falan yok. İnşallah da bir şey olmamıştır. Çok üzücü, komşumuz da zaten. Ambulans aldı götürdü çocuğu. Sonuçta 16 yaşında kız çocuğu, gerçekten çok üzücü oldu. Komşularına sordum çamaşır silkelerken diyorlar.” dedi.


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