Müşteri gibi girdiği telefoncudan, çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanıp, 10 bin lira değerinde iki cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bahçelievler ilçesi Mahmutbey Caddesi'nde bulunan telefoncuda hırsızlık olayı yaşandı.

iddiaya göre, telefon alma bahanesiyle iş yerine gelen bir kişi, uzun bir süre çevreyi gözetleyip, telefonları kontrol etti.

10 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ TELEFONLARI ÇALIP, KAYIPLARA KARIŞTI

Başka müşterilerle ilgilenen çalışanların dalgınlığından faydalanan şüpheli, 10 bin lira değerinde iki cep telefonunu çaldı.

Çalışanları bir süre peşinden koştuğu şüpheli, hızlıca ara sokaktan kaçarak izini kaybettirdi.

Bahçelievler'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

"İŞİN GARİBİ YÜZÜNDE MASKE YOKTU"

İş yeri sahibi Yusuf Baltaş, "Arkadaşlar gelen bir müşteriye cihazları göstermiş. Birkaç modeli almış kontrol etmiş, 15-20 dakika uğraşmış. Ardından bir anlık dalgınlığı fırsat bilip, alıp kaçıyor. Bu tür olaylara karşı dikkatli olsunlar, sonuçta iki telefon parası az değil. İşin garibi yüzünde maske yoktu. Ne maske vardı, hiçbir şey yoktu. Çok rahat tavırlarıyla aldığı gibi kaçıyor. Burası yoğun bir cadde. Böyle bir caddede bunu yapmak cesaret ister" dedi.

















