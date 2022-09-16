Bahçelievler’de çocuğun boğazına demir korkuluk saplandı

Sitenin etrafındaki korkuluklardan atlarken dengesini kaybederek düşen 9 yaşındaki çocuğun boğazına demir korkuluk saplandı. Çocuk, 2 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi.

İstanbul Bahçelievler'deki evlerinin karşısında arkadaşlarıyla oyun oynarken sitenin etrafında bulunan korkuluklardan atlamaya çalışan Ahmet Daniç (9), bir anda dengesini kaybetti.

Düşen Daniç'in boğazına demir çubuk saplandı.

Çevredekiler sabit tuttu

Çevredekiler çocuğu sabit tutarak ekiplerin gelmesini bekledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, damar yolu açarak oksijen tüpü bağladı.

Boğazındaki demirle hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri ise demir çubuğu kesip Daniç'i kurtardı.

Daniç, boğazında demir parçasıyla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Daniç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ameliyatla çıkarıldı

Gerçekleştirilen ameliyatla çocuğun boğazındaki demir parçası çıkartıldı.

İki gün yoğun bakımda tedavi edilen Daniç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun demir saplandıktan sonra kurtarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Sarsıntı olduğu zaman çocuk bağırıyordu”

Olay sırasında çocuğu yaklaşık yarım saat boyunca sabit tutmaya çalışan Yusuf Dağ, “Çocuk olduğu için psikolojim çok bozuldu. En ufak sarsıntı olduğu zaman çocuk bağırıyordu. Demir boğazına girmişti, yanağının içerisinden gözüküyordu. Çocuk kendindeydi, bilinci yerindeydi. Konuştuk, uyutmadık. Alttan çocuğu ben tutuyordum. İtfaiye ve sağlık ekibi geldi. Damar yolu açıldı, oksijen verildi. 'Ahmet nasılsın' diyordum ama tam konuşamıyordu demir diline geldiği için. Çok acı çekti, canının yandığı belliydi.” dedi.

“Çocuğumuz ölümden döndü”

Baba Lokman Daniç, oğlunun son durumu hakkında DHA’ya bilgi verdi.

Daniç, “Şu an çok şükür çok iyi, hocalarımız ameliyat ettiler. Çocuğumuz ölümden döndü. O demirle birlikte hastaneye getirildi. Akşam ameliyata aldılar, demiri ameliyatta çıkardılar. Rabbim yardımcımız oldu, ölümün eşiğinden döndü. Pazartesi akşamından beri yoğun bakımdaydı, yaklaşık yarım saat önce de yoğun bakımdan çıktı. Pazartesi saat 16.30 sıralarında olay oluyor, hastaneye gelip müdahale edilmesi 20.00'ı buldu. Önce Bağcılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü, orada müdahale edebilecek doktor olmayınca buraya sevk edildi.” dedi.

“Resmen mızrak gibi”

Baba Daniç sitelerdeki korkulukların çocuklar için tehlikeli olduğunu da vurgulayarak “Civardaki bütün binalarda bu şekilde korkuluklar var. Resmen mızrak gibi, çocuklar için ölüm tuzağı. Başka çocukların başına gelmesin, başka ailelerin canı yanmasın.” diye konuştu.

“Polis, ambulans, itfaiye 5 dakika içerisinde geldi”

Komşuları Pervin Kalmuk ise çocuğu o şekilde görünce çığlık attığını anlatarak, “Çocuklar burada oynuyordu, annesi olaydan 5 dakika önce bizdeydi. Bizden çıktıktan sonra çocuklar karşı tarafa geçiyor, diğer tarafa atlamak üzereyken demire düşüyor. Çok kötüydü, gerçekten anlatılamaz. Ben bağırdım, 'Ahmet demirlere tutun' dedim. Polis, ambulans, itfaiye 5 dakika içerisinde geldi. Demir parçasını kesip hastaneye öyle gittiler.” şeklinde konuştu.