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    Bahçelievler’de drift kazayla bitti

    Trafikte dift yapan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırama çıktı ardından da köprünün korkuluklarına çarparak durabildi. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 14:18
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    Bahçelievler’de drift kazayla bitti

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna'da dün akşam saatlerinde trafikte seyir halindeyken drift yapan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza da kaçınılmaz oldu.

    Önce kaldırıma çıkan sürücü ardından köprünün korkuluklarına çarparak durabildi.

    ŞANS ESERİ YARA ALMADI

    Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, bu sırada başka bir araçta bulunan kişi ise kazayı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

    Bahçelievler’de drift kazayla bitti VİDEO

    Bahçelievler’de drift kazayla bitti #1

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