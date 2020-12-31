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    Bahçelievler'de drift yapan otomobil markete girdi

    Bahçelievler'de sürücüsünün drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin markete girmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.
    • AA
    • 31.12.2020 - 06:36
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 08:55
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    Bahçelievler'de drift yapan otomobil markete girdi

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Rehber Caddesi'nde seyir halinde sürücüsünün drift yaptığı öne sürülen 06 SGR 18 plakalı otomobil, 5 katlı binanın girişindeki marketin vitrininden içeri girdi.

    Çarpmanın etkisiyle otomobil tutuştu ve marketin iç kısmında yangın başladı. Hızla ilerleyen yangın binanın dış cephesine ve caddede bulunan başka bir otomobile de sıçradı.

    Bahçelievler'de drift yapan otomobil markete girdi İZLE

    OTOMOBİLİN İÇİNDEKİ 4 KİŞİ KAÇTI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri binadaki ve 2 otomobildeki yangını söndürdü.

    Görgü tanıkları yangına sebep olan otomobilin içinde bulunan 4 kişinin, olay yerinden kaçtığını söyledi.

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