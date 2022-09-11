Tayfun A. isimli şahıs, Zarbigov R.’yi sokak ortasında vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında, Özbekistan uyruklu Zarnigov R. (27) eski sevgilisi olduğu belirtilen Tayfun A. (39) tarafından iddiaya göre zorla götürülmek istendi.

İkili arasında sokak ortasında yaşanan tartışma sırasında Tayfun A., yanındaki tabancayı ateşledi. Zarnigov R., iki kurşunla bacaklarından yaralandı.

Kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Tayfun A., olay yerinden kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

DHA’nın haberine göre; Zarnigov R.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, Tayfun A.'nın da arandığı bildirildi.

Suç kayıtları çıktı

Saldırgan Tayfun A.'nın 'kasten yaralama, yağma, tehdit, şantaj, hakaret, mala zarar verme, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma' suçlarından 10 suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan Zarnigov R.'nin de şantaj ve tehditten suç kaydı olduğu belirtildi.

Bahçelievler’de eski sevgilisini sokak ortasında vurdu VİDEO



“Silahı çıkardı, arkasından kadına 3 el ateş etti”

Görgü tanıklarından Fuat Çakır, “Kadınla konuşarak geldi, o sırada tartışıyorlardı. Silahı çıkardı, arkasından kadına 3 el ateş etti. Daha sonra 2 el de arabaya ateş açtı ve kaçtı.” dedi.

Esnaf Hava Tonyalı ise, “Bir kadının saldırıya uğradığını söylediler, daha önce burada hiç böyle bir olay olmamıştı.” diye konuştu.

Bir diğer esnaf Erdem Alioğlu ise, “Akşam biz kapattıktan sonra olmuş. Biz sadece bekçileri ve polisleri gördük.” dedi.