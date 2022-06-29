Kaza yapan Emine Dağlı, panik yapınca gazla frenin yerini karıştırdı. Otomobili ile bir bankanın şubesine giren Emine Dağlı ile 1 banka müşterisi yaralandı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Soğanlı’da, Mustafa Kemal Paşa Caddesi Başak Sokak'ta saat 14.00 sıralarında başka bir otomobille hafif şekilde çarpışan otomobilin sürücüsü Emine Dağlı panik yaptı.

Fren yerine gaza basan sürücü, otomobili ile bir bankanın şubesine daldı.

DHA’nın haberine göre; sürücü Emine Dağlı ile banka müşterisi Taner Yumdu kazayı yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Otomobil otomatik vites olduğu için o panikle bankaya daldı”

Ercan Mermer, “Kadın yukarı giderken otomobile hafif şekilde vurdu. Otomobil otomatik vites olduğu için o panikle bankaya daldı. Sürücüde cam kesitleri vardı. İlk müdahaleyi kendimiz yaptık. İçerideki müşterinin de ayağında hafif sıyrıklar vardı.” dedi.

Bahçelievler'de, gazla freni karıştıran sürücü, bankaya daldı VİDEO

“Arkamı döndüğümde otomobili içeride gördüm”

Ümit Özden ise, “Ben arkamı döndüğümde otomobili içeride gördüm. Burada otomobile çarpmış sonra bankaya daldı. İçerde 3, 4 tane müşteri vardı. Zaten kimseyi içeri sokmadılar. Kadın panik halindeydi.” ifadelerini kullandı.