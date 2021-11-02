Ekiplerin usulsüz çakar kullananlara yönelik operasyonunda, gelin aracına çakar takan bir sürücü de tespit edilerek cezai işlemlere tabi tutuldu.

İstanbul'da ekipler, izinsiz ve usulsüz çakar kullananlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bahçelievler, Sanayi Caddesi üzerinde bir aracın çakar-siren tertibatı ile gelin arabası yapıldığı, bir başka araç sürücüsünün de drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu olaylara ilişkin, çakarlı araç sürücüsü A.B.B. ve drift yapan araç sürücüsü H.Ö.Y. yakalandı.

8 BİN 183 LİRA CEZA YAZILDI

A.B.B.'ye bin 483 lira, H.Ö.Y.'ye ise 6 bin 700 lira olmak üzere toplam 8 bin 183 lira cezai işlem uygulandı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

H.Ö.Y.'nün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken drift yapılan araç, 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca H.Ö.Y.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.

Bahçelievler'de gelin aracına çakar takan sürücü yakalandı VİDEO







