Bahçelievler’de İBB metro inşaatı yanındaki yol çöktü

Yenibosna’da, İBB tarafından yapılan metronun şantiyesinin bulunduğu yol çöktü. Yolda kalan vatandaşlar, araçlarından inip yürümek zorunda kaldı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Yenibosna semtindeki 29 Ekim Caddesi üzerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına devam edilen metronun şantiyesinin bulunduğu yol çöktü.

Şantiye çalışanları çökmeyi fark ederek, caddeyi dubalarla trafiğe kapatıp çalışma başlattı.

Vatandaşların işe gittiği sabah saatlerinde yaşanan çökme, trafiği durma noktasına getirdi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Cadde de trafik kilitlenirken, bazı sürücüler çöken yoldan ısrarla araçlarıyla geçmek istedi.

Tamamen felç olan trafikte, cadde üzerinde iş yerleri olan vatandaşlar ile okula yetişmek zorunda olan öğrenciler, araçlardan inip yürümeye başladı.

TEHLİKEYE RAĞMEN YOL TRAFİĞE AÇILDI

Caddede trafiğin kilitlenmesine çare bulamayan çalışma yapan ekipler, her türlü tehlikeye rağmen caddeyi trafiğe yeniden açtı.

“CADDENİN BAŞINDAN BERİ YÜRÜYORUM”

Yaşanan kargaşa, trafikteki vatandaşları ve öğrencileri isyan ettirdi. Tolga Keskin isimli bir öğrenci, “Trafik kapalı minibüsle okula gidecektim ancak yol trafiğe kapalı olması nedeniyle yürüyorum, okula geç kaldım.” ifadelerini kullanırken, işe geç kalan başka bir vatandaş ise, “Caddenin başından beri yürüyorum. İşe geç kaldım. 15 dakikadır yürüyorum, minibüs de gelmiyor, yürümeye devam ediyorum.” dedi.