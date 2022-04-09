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    Bahçelievler'de iki İETT otobüsü yolda kaldı

    Bahçelievler'de iki İETT otobüsü yaşanan arıza nedeniyle yoluna devam edemedi. Yolcular ise durağa yürüyerek başka bir otobüse binmek zoruna kaldı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 18:47
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 18:54
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    Bahçelievler'de iki İETT otobüsü yolda kaldı

    İstanbul'da son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarından biri bugün 17.30 sıralarında Bahçelievler'de yaşandı.

    Yenibosna yönüne seyir halinde olan iki İETT otobüsü yaşanan arıza nedeniyle seferine devam edemedi.

    Yolcular yakında bulunan durağa yönlendirildi

    Otobüsteki yolcular indirilerek yakında bulunan otobüs durağına yönlendirildi.

    Bahçelievler'de iki İETT otobüsü yolda kaldı VİDEO

    Bahçelievler de iki İETT otobüsü yolda kaldı #1

    Bahçelievler de iki İETT otobüsü yolda kaldı #2

    Bahçelievler de iki İETT otobüsü yolda kaldı #3


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