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Bahçelievler'de iki İETT otobüsü yolda kaldı

Bahçelievler'de iki İETT otobüsü yolda kaldı

Bahçelievler'de iki İETT otobüsü yaşanan arıza nedeniyle yoluna devam edemedi. Yolcular ise durağa yürüyerek başka bir otobüse binmek zoruna kaldı.