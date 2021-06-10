Sokak ortasında saç saça baş başa kavga eden kadınlar, anbean cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, kadınları ayırmak çevredeki vatandaşlara kaldı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde iki kadın, sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüdü.

Kadınlardan biri, diğerinin saçından tutarak yere yatırdı.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA

Sokak ortasında bir anda saç saça baş başa kavgaya tutuşan kadınlar, yanlarında bulunan yakınları ve çevredeki vatandaşların uzun süren uğraşları sonucu ayrıldı.

Yaşanan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bahçelievler’de iki kadının kavgası VİDEO