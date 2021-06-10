Euro
10.4186
-0.46%
Dolar
8.5488
-0.48%
Altın
517.6
-0.77%
Borsa
1.454
0.31%
Bitcoin
316.951
7.32%
EXEN Coin
35.51
1.60%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Bahçelievler’de iki kadının kavgası

    Sokak ortasında saç saça baş başa kavga eden kadınlar, anbean cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, kadınları ayırmak çevredeki vatandaşlara kaldı.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahçelievler’de iki kadının kavgası

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde iki kadın, sokak ortasında tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede büyüdü.

    Kadınlardan biri, diğerinin saçından tutarak yere yatırdı.

    SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA

    Sokak ortasında bir anda saç saça baş başa kavgaya tutuşan kadınlar, yanlarında bulunan yakınları ve çevredeki vatandaşların uzun süren uğraşları sonucu ayrıldı.

    Yaşanan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Bahçelievler’de iki kadının kavgası VİDEO

    Bahçelievler’de iki kadının kavgası #1

    Bahçelievler’de iki kadının kavgası #2

    Bahçelievler’de iki kadının kavgası #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir