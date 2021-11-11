2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından güpegündüz sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul Bahçelievler’de ikamet eden 2 çocuk annesi Hanife Demirci (31), 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve 2 aydır ayrı yaşıyorlardı.

İddiaya göre çocuklarını okula götüren Hanife Demirci, eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu.

Bir süre tartışan çift, çocuklarını okula bıraktıktan sonra tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı.

Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife Demirci yere yığıldı.

Bahçelievler'de kadın cinayeti VİDEO

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansa koyarak hastaneye kaldırıldı.

Özel bir hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Satı Mehmet Demirci ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

SUÇ ALETİ BIÇAK VE EKMEK YAN YANA BULUNDU

Polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemede suç aleti bıçağın ve kadının elindeki içinde ekmek bulunan poşetin kaldığı görüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

“BALKONDAN GÖREN KADINLAR ADAMA TAŞ ATMIŞ”

Vahşi cinayete ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden biri, “Biz geldiğimizde kadını bıçaklamıştı. Balkondan gören kadınlar, adama taş filan atmış. Adam içmiş gibiydi. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Kadın hem karnından hem de boynundan bıçaklanmıştı. Çocuğu yesin diye elinde ekmekle eve gidiyordu. Polisler gelmeden önce mahalleli, adamı biraz dövdü. Kadına şiddet olmaması lazım.” dedi.

“DURMUŞ SİGARA İÇİYOR PİŞKİN PİŞKİN”

Olayı gören Tuğçe Aygül ise “Ben evde çalışırken dışarıdan sesler duydum. Dışarıya çıktığımda kadınla adam boğuşuyorlardı. Adam kadını defalarca bıçakladı. Çok kötüydü. Kadın kanlar içindeydi. Artık bunlar son bulsun. Olaya bizzat şahit oldum. Hemen polisi aradım zaten, benden önce polisi arayanlar da olmuş. Dediklerine göre kadının şah damarını kesmiş. Adam birde orada durmuş sigara içiyor pişkin pişkin. Yani kadın yere düştüğünde de bıçaklamaya devam etti. Sonra ileri gitti biraz sigara içti. Mahalle sakinleri yere yatırıp dövdü. O sırada polis geldi zaten. Adamın hiç pişmanlığı yok gibiydi. Dediklerine göre çocuklarını okula bırakmış, ekmek almış.” şeklinde konuştu.