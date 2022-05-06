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Bahçelievler'de kadına bıçaklı saldırı
- 06.05.2022 - 17:12
- Güncelleme : 06.05.2022 - 17:29
İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Siyavuşpaşa Caddesi'nde evine doğru yürüyen Tülay Kara, apartman girişine geldiği esnada kendisini takip eden Abdullah D.'nin saldırısına uğradı.
Panik haliyle bağırmaya başlayan kadın önce yerde sürüklendi daha sonra boynundan bıçaklandı.
Polis saldırganı yakaladı
DHA'nın haberine göre Abdullah D. olay sonrası ortadan kaybolurken, Tülay Kara yakınlarının ve komşularının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden eşkali belirlenen Abdullah D. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüphelinin Tülay Kara'yı takip ettiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Bahçelievler'de kadına bıçaklı saldırı VİDEO