Genç bir kadın, gece saatlerinde sokak ortasında iki şahıs tarafından tekme tokat dayak yedi.

İstanbul'da kadına şiddet...

Bahçelievler ilçesinde, bir kadın ve iki adam arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslardan biri, kadına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı.

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Kadın ise saldırgana elindeki sopayla karşılık verdi. Sopa karşısında neye uğradığını şaşıran şahıs, olayı uzaktan izleyen arkadaşından yardım istedi. O saldırgan da gelerek kadını darbetmeye başladı.

Bahçelievler'de kadını darbettiler ViDEO

YERDE TEKMELEDİLER

Aldığı darbelere daha fazla dayanamaya kadın yere düştü. Saldırganlar kadına yerde de vurmaya devam ederken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.