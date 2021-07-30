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    Bahçelievler'de kadını darbettiler

    Genç bir kadın, gece saatlerinde sokak ortasında iki şahıs tarafından tekme tokat dayak yedi.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 10:49
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    Bahçelievler'de kadını darbettiler

    İstanbul'da kadına şiddet...

    Bahçelievler ilçesinde, bir kadın ve iki adam arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslardan biri, kadına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı.

    KENDİNİ SOPAYLA KORUMAYA ÇALIŞTI

    Kadın ise saldırgana elindeki sopayla karşılık verdi. Sopa karşısında neye uğradığını şaşıran şahıs, olayı uzaktan izleyen arkadaşından yardım istedi. O saldırgan da gelerek kadını darbetmeye başladı.

    Bahçelievler'de kadını darbettiler ViDEO

    Bahçelievler de kadını darbettiler #1

    YERDE TEKMELEDİLER

    Aldığı darbelere daha fazla dayanamaya kadın yere düştü. Saldırganlar kadına yerde de vurmaya devam ederken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

    Bahçelievler de kadını darbettiler #2

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