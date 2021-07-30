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Bahçelievler'de kadını darbettiler
Genç bir kadın, gece saatlerinde sokak ortasında iki şahıs tarafından tekme tokat dayak yedi.
- İHA
- 30.07.2021 - 10:10
- Güncelleme : 30.07.2021 - 10:49
İstanbul'da kadına şiddet...
Bahçelievler ilçesinde, bir kadın ve iki adam arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslardan biri, kadına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı.
KENDİNİ SOPAYLA KORUMAYA ÇALIŞTI
Kadın ise saldırgana elindeki sopayla karşılık verdi. Sopa karşısında neye uğradığını şaşıran şahıs, olayı uzaktan izleyen arkadaşından yardım istedi. O saldırgan da gelerek kadını darbetmeye başladı.
Bahçelievler'de kadını darbettiler ViDEO
YERDE TEKMELEDİLER
Aldığı darbelere daha fazla dayanamaya kadın yere düştü. Saldırganlar kadına yerde de vurmaya devam ederken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.