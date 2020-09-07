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    Bahçelievler'de kafasına rezidanstan cam düşen adam öldü

    Kiralık ev bakmaya gittiği rezidansın 15’inci katından kafasına cam düşmesi sonucu hayatını kaybeden grafikerin o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 10:02
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 10:02
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    Bahçelievler'de kafasına rezidanstan cam düşen adam öldü

    Geçtiğimiz hafta İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna semti Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren'in başına 15’inci kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü.

    Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    YERE YIĞILDI

    Görüntülerde Elveren başına düşen camla yere yığılırken, yanındaki kadının ise son anda kurtulduğu görüldü.

    Bahçelievler'de kafasına rezidanstan cam düşen adam öldü İZLE

    GÖRENLER HEMEN SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI ANCAK…

    Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren'i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'e ilk müdahaleyi yaptı.

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    BİR ÇOCUK BABASIYDI

    Yapılan müdahalelere rağmen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti. Bir çocuk babası 42 yaşındaki Elveren İstanbul'da toprağa verildi.

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