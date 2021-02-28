Euro
8.9694
0.15%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
341.899
-2.73%
EXEN Coin
16.55
0.00%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    Bahçelievler'de kız çocuğu polis babasının silahıyla kendisini vurdu

    Karın bölgesinden yaralanan çocuk ameliyata alınırken, olayla ilgili ekiplerin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.
    • DHA
    • 28.02.2021 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahçelievler'de kız çocuğu polis babasının silahıyla kendisini vurdu

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi'nde iddiaya göre 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede 13 yaşındaki kız çocuğu E.Ü., polis olan babasının silahı ile oynarken silah bir anda ateşlendi.

    Kız çocuğu karın bölgesinden yaralandı.

    AMELİYATA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin daire içindeki çalışması devam ediyor.

    Bahçelievler de kız çocuğu polis babasının silahıyla kendisini vurdu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir