Bahçelievler'de kız çocuğu polis babasının silahıyla kendisini vurdu

Karın bölgesinden yaralanan çocuk ameliyata alınırken, olayla ilgili ekiplerin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi'nde iddiaya göre 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede 13 yaşındaki kız çocuğu E.Ü., polis olan babasının silahı ile oynarken silah bir anda ateşlendi.

Kız çocuğu karın bölgesinden yaralandı.

AMELİYATA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin daire içindeki çalışması devam ediyor.