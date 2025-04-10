İHA
Bu akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler’deki Basın Ekspres Yolu üzerinde tehlikeli anlar yaşandı. 34 GC 2775 plakalı otomobilin sürücüsü, akan trafikte ardı ardına şerit değiştirerek makas atmaya başladı.
TEHLİKELİ MANEVRALAR GÖRÜNTÜLENDİ
Hem kendi hayatını hem de çevresindeki diğer sürücüleri riske atan bu tehlikeli manevralar, bir başka aracın içinden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntüler, şehir trafiğinde sorumsuz sürüşün ne denli büyük tehlikelere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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