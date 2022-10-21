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    Bahçelievler'de minibüs şoförü, yolcuların para vermediği gerekçesiyle küfretti

    Şirinevler-Başakşehir arasında sefer yapan yolcu minibüsünün sürücüsü, Halkalı'dan binen yolcuların para vermediğini iddia ederek yolculara küfretti.
    • 21.10.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 11:36
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    Bahçelievler'de minibüs şoförü, yolcuların para vermediği gerekçesiyle küfretti

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dün sabah saatlerinde, Şirinevler-Başakşehir arasında sefer yapan yolcu minibüsünün sürücüsünün yolculara tavrı tepki çekti.

    Küçükçekmece Halkalı'dan minibüse binen yolcular parayı uzatarak sürücüye verdi.

    Minibüs şoföründen sert tepki

    Bir süre ilerledikten sonra paranın verilmediğini ileri süren sürücü, yolculara küfür ve hakaret etti.

    Bunun üzerine yolcular şoföre tepki göstererek, küfretmemesini söyledi.

    Diğer yolcuların paranın verildiğini iddia etmesine ikna olmayan minibüs şoförü tepkisine devam etti.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, yolcular ile minibüs şoförü arasındaki tartışma ve sürücünün küfrettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bahçelievler'de minibüs şoförü yolcuların para vermediği gerekçesiyle küfretti ViDEO

    Bahçelievler de minibüs şoförü, yolcuların para vermediği gerekçesiyle küfretti #1


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