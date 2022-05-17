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    Bahçelievler'de minibüsündeki 44 bin lira değerindeki çorapları çaldılar

    Minibüsündeki 44 bin liralık çorapları hastalandığı için müşteriye gönderemediğini söyleyen Kazım Kaya, "Mallarım bana kısmet olmadı, hırsızlara kısmet oldu" dedi.
    • 17.05.2022 - 10:45
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    Bahçelievler'de minibüsündeki 44 bin lira değerindeki çorapları çaldılar

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi'nde Kazım Kaya isimli vatandaş, kargoyla müşterisine yollamak üzere 25 bin 200 çift çorabı minibüsüne  yükledi.

    DHA'nın haberine göre; Kaya bu sırada anidan rahatsızlanınca, malları daha sonra götürmek üzere minibüsüne koyup, kapılarını kilitledi. Kaya, dün sabah geldiğinde ise, bagaj kapı kilidi kırılan minibüsten 44 bin lira değerindeki çorapların çalındığını gördü.

    Çorapları çalan hırsızlar aranıyor

    Kaya'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

    "25 bin 200 çift çorap vardı hepsi çalındı"

    Yaşanan hırsızlıktan dolayı zararının büyük olduğunu söyleyen Kazım Kaya, "Aracımdaki tüm ürünlerim çalındı 25 bin 200 çift çorap vardı hepsini hırsız çaldı. Herhalde beni tanıyan biri ben öyle tahmin ediyorum. Sabah 06.00'da gelip bütün sermayemi alıp gidiyor. Güvenlik kameraları kaydetmiş ama adamların yüzleri çıkmıyor. Plakaları sökmüşler. Yan sokakta kasadan bir çuval düşürüyor. İnip çuvalı tekrar kasaya koyuyor. Aracımda hiçbir ürünüm kalmamış. Bu benim tanıdığım biri, çünkü kasadaki değersiz ürünleri almamış. Ürünlerimin etiketleri belli, pazarlarda esnaflarda ürünlerimi gören olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.

    Bahçelievler de minibüsündeki 44 bin lira değerindeki çorapları çaldılar #1

    "Mallarım bana kısmet olmadı, hırsızlara kısmet oldu"

    Konuşmasının devamında çorapların kasada olma nedenini anlatan Kaya, "Ben mallarımı cuma günü müşterime gönderecektim. Rahatsız olduğum için pazartesi gününe kaldı. Pazartesi günü sabah 06.30'da bu hırsızlar gelip mallarımı çalıyorlar. Yoksa bu malları müşterime gönderecektim kargoyla. Mallarım bana kısmet olmadı, hırsızlara kısmet oldu" sözleriyle açıkladı.

    Bahçelievler de minibüsündeki 44 bin lira değerindeki çorapları çaldılar #2

    Bahçelievler de minibüsündeki 44 bin lira değerindeki çorapları çaldılar #3

    Bahçelievler de minibüsündeki 44 bin lira değerindeki çorapları çaldılar #4

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    Bahçelievler de minibüsündeki 44 bin lira değerindeki çorapları çaldılar #6

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