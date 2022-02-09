Bahçelievler’de Mısırlılara, maç izlerken gürültü yaptılar diye saldırı

Afrika kupası finaline yükselen milli takımlarının maçını izleyen Mısırlılar, gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda, 3 Mısırlı genç yaralandı.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’nde, pazartesi günü saat 01.00 sıralarında, Afrika Uluslar Kupası finali için Mısır ve Senegal maçını, 5 Mısırlı kaldıkları evde izlemeye başladı.

Maç sırasında Mısır kalecisi penaltı kurtarınca, gol sevincinden rahatsız olan komşu İ.B., uyarmak için oturdukları daireye geldi.

BIÇAKLA GENÇLERİ EVİN İÇİNDE KOVALAMAYA BAŞLADI

Mısırlı gençlerin iddiasına göre İ.B. kapı açıldığı gibi içeri daldı, elindeki bıçakla gençleri evin içinde kovalamaya başladı.

ODALARINDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

İ.B. önce bir kişiyi elinden yaraladı, ardından diğer odaların kapılarına vurarak Mısırlıları odalarından çıkarmaya çalıştı. Beş gençten biri, İ.B.'yi iterek kendini dışarı attı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ, SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Dışarı kaçan genç, olayların sakinleştiğini düşünerek tekrar yukarıya çıktı. Ancak İ.B, 17 yaşındaki Gehad Mahmoud Ibrahim Abdou'yu sırtından bıçakladı. Yousef Mohammed Elsayed , İ.B. ile konuşmaya çalıştı.

BAŞKA KOMŞU DA OLAYA KARIŞTI

İddiaya göre bir başka komşu da olaya karıştı, 21 yaşındaki Yousef'i duvara ittirdi, İ.B. bıçağıyla Yousef Mohammed Elsayed'e doğru hamle yaptı.

21 yaşında tıp öğrencisi olduğu öğrenilen Elsayed'i omzundan yaraladı. Diğer komşular polise haber verdi.

İ.B. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yousef Mohammed Elsayed, arkadaşları tarafından taksiyle hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler İ.B. isimli kişiyi, olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yousef Mohammed Elsayed'in durumunun, iyiye gittiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde 5 Mısırlının kaldığı içlerinden birinin futbolcu olduğu, diğerlerinin ise Türkiye'de öğrenci oldukları öğrenildi. Yaralı gencin, hastaneye götürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

“KAPIYI AÇINCA İÇERİ DALDI YANINDA BIÇAĞI DA VARDI”

Saldırının gerçekleştiği evde yaşayan Ahmed Muhammed Abdülazim, şu sözleri kaydetti:

"O akşam Mısır ve Senegal'in final maçı vardı. Maçın sonunda karşı komşu geldi. Kapıyı yumruklamaya başladı. Kapıyı açınca içeri daldı yanında bıçağı da vardı. Evdekiler farklı yerlere kaçıştı. Bir arkadaşım odaya saklanmıştı komşu da gidip o kapıyı yumrukladı. Bir arkadaşım adamı itip aşağıya kaçtı. Bu sırada elinden yaralandı. Bir başka arkadaşımı yakaladı ona da saldırdı ama ona zarar veremedi sadece tişörtünü kesti. Yousef Mohammed Elsayed biraz Türkçesi olduğu için komşu ile konuşmaya gitti. Bir başka adam ortaya çıktı, Yousef'i duvara çarptı, komşumuz da Yousef'a bıçağı salladı. O diğer adam kimdi bilmiyorum.”

"BİZ SES YAPMADIK SES YAPTIYSAK POLİSİ ARAYABİLİRDİ"

Olaya şahit olan Ahmad Nasır Khames, "Maç bittikten sonra karşı komşumuz eve geldi kapıyı yumruklamaya başladı. Kapıyı açtığımız gibi kapıyı iterek içeri daldı. Bıçağını çekti, bir arkadaşım elini siper edince elinden yaralandı. Çeşitli yerlere saklandık. Bir arkadaşım adamı itip dışarı kaçtı. Bir kişiyi yakaladı, saldırmaya çalıştı ama sadece tişörtünü kesti. Bi kaç arkadaşım evden kaçtı. Bir arkadaşım ceketini çıkarırken karşı komşumuz, onu itti arkadan bıçakladı. Büyük bir yara almadı ama yaralandı. Yousuf'un Türkçesi çok iyidir. Adamla konuşmaya çalıştı bir anda ortaya bir kişi daha çıktı. O kişi de Yousef'i duvara ittirdi. Karşı komşu da bundan istifade Yousef'i omzundan bıçakladı. Biz ses yapmadık, yaptıysak bile polisi arayabilirdi. Sadece Senegal bize karşı bir penaltı kullandı, Mısır'ın kalecisi tutunca sadece bir kez ses çıkardık. Zaten karşı komşu da maçın sonunda geldi.” diye konuştu.

“HER YERDE KAN VARDI”

Olayın yaşandığı apartmanda yaşayan Abdul Selam ise, “Ben buradan apartmana girecektim baktım, her yerde polis vardı. Zaten ne olduğu belliydi her yerde kan vardı. Apartmanda zaman zaman çok ses çıkarıyor bazı kişiler. Ben normalde izlemem maçları ama o gün ben de maçı telefonumdan izledim. Sakince izledim hiç bağırmadan izledim. Eğer bir maçı izliyorsanız bağırmaya gerek yok. Bütün yabancılara bu bir tavsiye olsun, buraya geldiniz burada okuyorsunuz. Türk arkadaşlarımıza saygı gösterin, rahatsız etmeyin.” dedi.