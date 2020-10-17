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    Bahçelievler'de motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan çaycıya çarptı

    Motosikletlinin çarptığı çaycı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Feci kaza anı araç kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 11:48
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    Bahçelievler'de motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan çaycıya çarptı

    İstanbul Şirinevler D-100 yan yolda hızlı şekilde ilerlediği ileri sürülen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Özgür Burgu (34)'ya çarptı.

    Minibüs durağında çaycılık yapan Burgu, çarpmanın etkisiyle kaldırma savrularak, başını demir dubalara çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Burgu'yu hastaneye kaldırdı. İki çocuk babası olan ve bir çocuğunun down sendromlu olduğu öğrenilen Burgu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

    Kaza anı arkadan gelen araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bahçelievler'de motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan çaycıya çarptı İZLE

    “MUHTEMELEN MOTOSİKLETİ KULLANAN HIZLIYDI”

    Motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.

    Görgü tanıklarından Asım Sekmen "Ben olayı sonradan gördüm ve çok üzüldüm. Muhtemelen motosikleti kullanan hızlıydı. Ölmüş duyduk, çok üzüldük." diye konuştu.

    Bahçelievler de motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan çaycıya çarptı #1

    GERİYE VİDEOLARI KALDI

    Özgür Burgu'dan geriye sosyal medyada çocukları ile paylaştığı videolar kaldı.

    Bahçelievler de motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan çaycıya çarptı #2

    Bahçelievler de motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan çaycıya çarptı #3

    Bahçelievler de motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan çaycıya çarptı #4

    Bahçelievler de motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan çaycıya çarptı #5

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