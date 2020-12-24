- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bahçelievler'de otomobil hırsızları kamerada
Bahçelievler'de otomobil hırsızları kamerada
Park halindeki otomobili 30 saniyede çalan iki hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.
- DHA
- 24.12.2020 - 10:13
- Güncelleme : 24.12.2020 - 11:01
İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Orkide 1 Sokak'ta yaşayan Metin Bolat, akşam saatlerinde 34 FN 0170 plakalı otomobilini evinin bulunduğu sokağa park etti.
ARAÇ 30 SANİYEDE ÇALINDI
Sabaha karşı gelen yüzleri maskeli iki hırsız, önce otomobilin kaputunu açtı. Hırsızlar 30 saniyede aracı çalıştırmayı başarak hızla sokaktan uzaklaştı. Sabah evinden çıkan Bolat, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Otomobilin çalınma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bahçelievler'de otomobil hırsızları kamerada ViDEO