Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev aldı

Bahçelievler'de akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan İETT otobüsü yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerince söndürülen otobüste hasar meydana geldi.

Bahçelievler'de saat 23.50 sıralarında Çobançeşme Mahallesinde, park halinde duran 34 GJ 1156 plakalı İETT otobüsünün ön kısmından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan alev alev yanan otobüse müdahale etti.

Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI OLMADI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüsün ön kısımlarında maddi hasar meydana geldi.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.