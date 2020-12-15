Kimsenin olmadığı sırada gerçekleşen saldırıda iki otomobil, kurşunlarla zarar görürken, o analar kameralara yansıdı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde otopark ve rent a car için kullanılan alana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kimsenin olmadığı sırada park halindeki iki lüks otomobili kurşun yağmuruna tutup, ardından oradan uzaklaştı.

Saldırının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

“TANIMIYORUZ, GELİP ATEŞ EDİP GİTTİLER”

Ekipler; olaya ilişkin çalışma başlatırken, otopark çalışanı "Birileri gelip direk araçlara ateş ediyor. Daha önce de patron burada otururken, direk gelip patrona ateş ettiler. Karın boşluğuna denk geldi yaralandı. Tanımıyoruz gelip ateş açıp gittiler." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler'de park halindeki iki lüks araç kurşunlandı ViDEO