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    Bahçelievler'de patlama meydana geldi

    İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi. 1 yaralı var.
    • DHA
    • 27.06.2020 - 05:30
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    Bahçelievler'de patlama meydana geldi #1

    Olay, Bahçelievler'de bulunan bir binanın bodrum katındaki iş yerinde meydana geldi.

    Meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ekiplerin olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

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