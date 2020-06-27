Bahçelievler'de patlama meydana geldi

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İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi. 1 yaralı var.

Olay, Bahçelievler'de bulunan bir binanın bodrum katındaki iş yerinde meydana geldi.

Meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalar sürüyor.