Bahçelievler'de pitbull tartışması cinayetle bitti

Pitbull cinsi köpeği ile çay ocağına giren kişi ile köpeği dışarıya çıkarmasını isteyen kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Cinayeti işleyen saldırgan ise ortadan kayboldu.

Hayrullah Kurumahmut, İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki çay ocağında otururken, içeriye pitbull cinsi köpeğiyle bir kişi girdi.

Kurumahmut, köpekten rahatsız oldu ve dışarı çıkarmasını istedi.

SİLAHINI ALIP, DÖNDÜ

Kurumahmut ile köpeğini getiren kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası eve gidip silahını alan kişi, silahını çıkartarak peş peşe ateş etti.

Kurumahmut vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 saat sonra hayatını kaybetti.

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ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇTI

Köpeğin sahibi yaşanan olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekipleri bir kişiyi silahla öldüren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Hayrullah Kurumahmut'un cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi.

Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga edenler ve diğer vatandaşların korku içinde olduğu görülüyor.