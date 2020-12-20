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    Bahçelievler'de sağlık çalışanlarını darbeden iki kişi yakalandı

    Takip ettikleri iki sağlık çalışanını darbeden şüpheliler serbest kalırken, saldırı anı ise kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 15:29
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 15:58
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    Bahçelievler'de sağlık çalışanlarını darbeden iki kişi yakalandı

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yürüyen M.D. ve I.K. isimli sağlık çalışanları, kendilerini takip eden iki kişi tarafından saldırıya uğradı.

    İki sağlıkçının darbedilmesi üzerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    SALDIRGANLAR YAKALANDI

    Polis ekipleri, olay anına ait kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelemelerin ardından kimlikleri tespit edilen H.A. ve D.E. yakalanarak gözaltına alındı.

    SERBEST KALDILAR

    İşlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edilen yaşı küçük olan şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı.

    Bahçelievler'de sağlık çalışanlarını darbeden iki kişi yakalandı ViDEO

    Bahçelievler de sağlık çalışanlarını darbeden iki kişi yakalandı #1

    Bahçelievler de sağlık çalışanlarını darbeden iki kişi yakalandı #2

    Bahçelievler de sağlık çalışanlarını darbeden iki kişi yakalandı #3

    Bahçelievler de sağlık çalışanlarını darbeden iki kişi yakalandı #4

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