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- Bahçelievler'de servis şoförünü tekme tokat dövdüler
Bahçelievler'de servis şoförünü tekme tokat dövdüler
Emniyet şeridindeki motosikletli 3 kişiyi sıkıştıran şoförün dayak yediği görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 01.06.2022 - 10:46
İstanbul Bahçelievler'de yaşanan olayda, bir servis şoförü emniyet şeridinden ilerleyen motosikletlileri sıkıştırdı.
Duruma sinirlenen motosiklet sürücüleriyle servis şoförü arasında tartışma çıktı.
Motosikletlileri sıkıştırdı
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda servis şoförü, motosikletli sürücüler tarafından tekme tokat dövüldü.
Tekme tokat dövüldü
DHA'nın haberine göre; kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.