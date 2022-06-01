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    Bahçelievler'de servis şoförünü tekme tokat dövdüler

    Emniyet şeridindeki motosikletli 3 kişiyi sıkıştıran şoförün dayak yediği görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.06.2022 - 10:46
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    Bahçelievler'de servis şoförünü tekme tokat dövdüler

    İstanbul Bahçelievler'de yaşanan olayda, bir servis şoförü emniyet şeridinden ilerleyen motosikletlileri sıkıştırdı.

    Duruma sinirlenen motosiklet sürücüleriyle servis şoförü arasında tartışma çıktı.

    Motosikletlileri sıkıştırdı

    Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda servis şoförü, motosikletli sürücüler tarafından tekme tokat dövüldü.

    Tekme tokat dövüldü

    DHA'nın haberine göre; kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bahçelievler de servis şoförünü tekme tokat dövdüler #1

    Bahçelievler de servis şoförünü tekme tokat dövdüler #2

    Bahçelievler de servis şoförünü tekme tokat dövdüler #3


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