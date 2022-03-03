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Bahçelievler’de, taciz şüphelisinin evi taşlandı

Bahçelievler’de, taciz şüphelisinin evi taşlandı

Yoldan geçen kadını taciz ettiği iddia edilen şüphelinin evi, mahalleli tarafından taşlandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin, olayın ardından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.