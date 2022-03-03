Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
615.226
0.18%
BTXN Coin
37.19
1.16%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Bahçelievler’de, taciz şüphelisinin evi taşlandı

    Yoldan geçen kadını taciz ettiği iddia edilen şüphelinin evi, mahalleli tarafından taşlandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin, olayın ardından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahçelievler’de, taciz şüphelisinin evi taşlandı

    İstanbul’da, Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde, sabah saatlerinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu.

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

    Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak tepki gösterenlere küfürler savurdu.

    BALKON CAMLARI KIRILDI

    Bunun üzerine çevredekiler, şüphelinin evini taşladı. Atılan taşlar nedeniyle balkon camları kırıldı. Bir süre sonra taş atan şahıslar, olay yerinden dağıldı.

    Bahçelievler’de, taciz şüphelisinin evi taşlandı #1

    HASTANEYE YATIRILDIĞI ÖĞRENİLDİ

    Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

    Bahçelievler’de, taciz şüphelisinin evi taşlandı VİDEO

    Bahçelievler’de, taciz şüphelisinin evi taşlandı #2

    Bahçelievler’de, taciz şüphelisinin evi taşlandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin 44 bin 188 dolarda
    Ekonomi

    Bitcoin 44 bin 188 dolarda

    Savaş domatesin kilosunu 25 liradan 4 liraya düşürdü
    Ekonomi

    Savaş domatesin kilosunu 25 liradan 4 liraya düşürdü

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    Görüş Bildir