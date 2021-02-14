Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
348.942
4.50%
EXEN Coin
17.56
-1.56%
2ºC
İstanbul
Yağmur ve kar 2 C

    Bahçelievler'de tartıştığı kadına tokat attı

    Otomobilden inen adamın tartıştığı kadını sokak ortasında darbettiği anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 14.02.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahçelievler'de tartıştığı kadına tokat attı

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde trafiğin yoğun olduğu kavşakta duran  otomobildeki kadın ile adam, sokak ortasında tartışmaya başladı.

    Çevredekiler taraflara müdahale etmeye çalışırken, kadın bir süre sonra aracı tekmelemeye başladı.

    KADINA TOKAT ATTI

    Araçtan inen adam da kadını kolundan tutarak otomobile bindirmeye çalıştı, daha sonra ise tokat attı. Aralarındaki tartışma bir süre daha devam ettikten sonra kadın yaya olarak, adam ise aracıyla olay yerinden ayrıldı.

    Yaşanan o anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Bahçelievler'de tartıştığı kadına tokat attı VİDEO

    Bahçelievler de tartıştığı kadına tokat attı #1

    Bahçelievler de tartıştığı kadına tokat attı #2

    Bahçelievler de tartıştığı kadına tokat attı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir