Otomobilden inen adamın tartıştığı kadını sokak ortasında darbettiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde trafiğin yoğun olduğu kavşakta duran otomobildeki kadın ile adam, sokak ortasında tartışmaya başladı.

Çevredekiler taraflara müdahale etmeye çalışırken, kadın bir süre sonra aracı tekmelemeye başladı.

KADINA TOKAT ATTI

Araçtan inen adam da kadını kolundan tutarak otomobile bindirmeye çalıştı, daha sonra ise tokat attı. Aralarındaki tartışma bir süre daha devam ettikten sonra kadın yaya olarak, adam ise aracıyla olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan o anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bahçelievler'de tartıştığı kadına tokat attı VİDEO