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- Bahçelievler'de tekstil atölyesinde, meydana gelen patlama kameralara yansıdı
Bahçelievler'de tekstil atölyesinde, meydana gelen patlama kameralara yansıdı
Yenibosna Merkez Mahallesi'nde tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 20.11.2020 - 05:51
- Güncelleme : 20.11.2020 - 05:55
İstanbul Bahçelievler'de dün gece saat 01.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.
PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI
Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bahçelievler'de tekstil atölyesinde, meydana gelen patlama kameralara yansıdı İZLE