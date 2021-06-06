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Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı yapan 1 kişi yakalandı

Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı yapan 1 kişi yakalandı

Uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alınırken, yapılan adres aramasında 7 adet kök Hint keneviri ele geçirildi.