- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı yapan 1 kişi yakalandı
Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı yapan 1 kişi yakalandı
Uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alınırken, yapılan adres aramasında 7 adet kök Hint keneviri ele geçirildi.
- DHA
- 06.06.2021 - 10:20
Polis ekipleri, dün saat 00.25 sıralarında, İstanbul Bahçelievler'de A.Ö. isimli kişiyi durdurdu.
Hareketlerinden şüphelendikleri kişinin uyuşturucu madde kullanmış olabileceğini değerlendiren ekipler A.Ö.'yü gözaltına aldı.
KÖK HİNT KENEVİRİ YAKALANDI
Ekipler şüpheli A.Ö.'nün verdiği bilgi doğrultusunda Bahçelievler Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramalarda, elbise dolabı içerisinde ısıtma ve havalandırma düzenekleri kurulu saksılara dikilmiş 7 adet kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
DÜZENEĞİ GÖRÜNTÜLENDİ
Uyuşturucu imalatı için özel sistemle kurulmuş düzenek kameralarca görüntülendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan A.Ö., isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan dün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.