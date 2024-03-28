Bahçelievler'de varil içinde yanmış ceset cinayetinde bir kişi gözaltında İstanbul Bahçelievler'de, bir kişiyi bıçaklayıp öldürdükten sonra varile koyup yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

AA & Ensonhaber

Dün sabah saatlerinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan'da, bir binanın bodrum katındaki iş yerinden duman kokusu gelmesi nedeniyle çevredekiler durumu polise bildirdi.

İş yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri de varil içerisinde yanmış bir cesedin olduğunu tespit etti.

Ceset teşhis edildi

İncelemede, iş yerinin içinde ve koltukta kan lekeleri bulunduğunu belirleyen ekipler, yapılan aramada kanlı bir bıçak ele geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesedin, Mustafa Bayraktar'a (39) ait olduğu belirlendi.

Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi B.T'yi (22) gözaltına aldı.

B.T'nin polisteki ifadesinde, babasının arkadaşı olan maktulü annesine sarkıntılık ettiği için bıçaklayıp, öldürdüğünü öne sürdüğü kaydedildi.