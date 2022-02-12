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    Bahçelievler’de yangın: Depota dutulan 2 tavşan kurtarıldı

    Bir binanın depo olarak kullanılan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, itfaiye ekipleri depodan iki tavşanı kurtardı.
    • İHA
    • 12.02.2022 - 05:21
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    Bahçelievler’de yangın: Depota dutulan 2 tavşan kurtarıldı

    İstanbul, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Ayvaz Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki depoda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

    DEPODA TUTULAN 2 TAVŞAN KURTARILDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önemli alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri depoda bulunan 2 tane tavşanı yanmaktan kurtardı.

    Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Bahçelievler’de yangın: Depota dutulan 2 tavşan kurtarıldı #1


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