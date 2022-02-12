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Bahçelievler’de yangın: Depota dutulan 2 tavşan kurtarıldı

Bahçelievler’de yangın: Depota dutulan 2 tavşan kurtarıldı

Bir binanın depo olarak kullanılan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, itfaiye ekipleri depodan iki tavşanı kurtardı.