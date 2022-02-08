Bahçelievler’de yaya halindeyken ehliyetsiz sürücü çarptı

Aşırı hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybeden ehliyetsiz sürücü önce kaldırımda yürüyen bir adama, ardından yolda bulunan iki araca çarptı. Kaza da 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İstanbul Bahçelievler'de yaşı küçük ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.

Araç önce kaldırımda yürüyen Kubilay Sütlü’ye, ardından da yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptıktan sonra savrularak bir iş yerine ait kaldırımlara çarparak durabildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZAYA YOL AÇTI

Bu sırada kaldırımda oturan iki kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kubilay Sütlü ve araçta bulunanlara müdahale etti. Kubilay Sütlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve hafif yaralanan iki kişinin ise ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

"SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMİŞ"

Kaza sırasında iş yerinde bulunan ve gelen sesler üzerine dışarı çıktığını belirten Sevgi Ural, "Biz kaza olduktan sonra fark ettik olay yerine gittiğimiz de kalp masajı yapıyorlardı. Daha sonradan aldığımız haberlere göre ölmüş yaralı kişi. Araç yoldan çıkmış direksiyon hakimiyetini kaybetmiş sürücü." diye konuştu.