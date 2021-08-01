İki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken, tarafların o anları kameralara yansıdı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna Çobançeşme Mahallesi’nde yabancı uyruklu iki grup çalıştıkları konfeksiyon atölyesinden çıktıktan sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu.

Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde, kavga etmeye başlayan yabancı uyruklu iki grubun yumruklaşması ve onları ayırmaya çalışan bir kadının çığlık çığlığa kavgayı ayırmaya çalışması yer aldı.

Sonrasında ise kavgayı bitiren grup olay yerinden ayrıldı.

Bahçelievler’de yumruklu meydan kavgası ViDEO