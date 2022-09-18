Bahçelievler’de ‘zam isteyen ev sahibi, anne ve kızını darbetti’ iddiası

Ev kirasına yüzde 50 zam yapmak isteyen ev sahibi, karşı çıkan kiracısının su ve elektrik sayaçlarını söktü sonra da darbetti. Kadının kelebek hastası oğlu ise 24 saat acılar içerisinde kıvrandı.

İstanbul Bahçelievler'de kelebek hastası oğlu Muhammet Altunbaş (16) ile birlikte yaşayan Remziye Altunbaş'ın ev sahibi Turan Bulut, kiraya zam yapmak istedi.

Remziye Altunbaş, 2 bin 400 lira olan ev kirasının yüzde 25 zamla 3 bin lira olacağını söyleyerek kirayı bu şekilde yatırdı.

İddiaya göre ev sahibi Turan B., bu miktarı beğenmedi ve kiranın 3 bin 700 lira olarak yatırılması gerektiğini söyledi.

Elektrik ve su sayacını söktü

Remziye Altunbaş da, bu talebe olumsuz yanıt verdi.

Bunun üzerine Turan B., önce kapıya dayandı ardından da Altunbaş'ın elektrik ve su sayacını söktü.

Kelebek hastası oğlunu sürekli serin yerde tutması gereken anne Altunbaş, çareyi oğlu Muhammet'i gece terasa çıkararak orada uyutmakta buldu.

Yaralarına karıncalar geldi

Terasa minder serip oğluyla birlikte geceyi burada geçiren anne Altunbaş, Muhammet uyuyana kadar başında bekledi.

Anne Altunbaş sabah uyandığında oğlunun yaralarına karınca dolduğunu gördü.

Kadın, bunun üzerine elektrik ve su sayaçlarının yeniden takılması için müracaatta bulundu.

Görevliler tekrar taktı

Herhangi bir borcu bulunmadığı ve sayaçların sökülmesinin yasal olmadığını belirleyen görevliler, gün içinde eve gelip yeniden sayaçları taktı.

Ancak ev sahibi, bu durumu da fark etti.

2 kadını darbetti

Bunun üzerine tekrar sayaçları söken Turan B., elektrikleri kesilince sayaçlara bakmaya gelen Remziye Altunbaş ve kızına saldırdı.

2 kadını darbeden Turan B.'yi bina sakinleri uzaklaştırdı.

“Ben sizi devletle eve koymadım ki”

Olayın ardından anne-kız önce hastaneden darp raporu aldı, ardından da polise giderek şikayetçi oldu.

Başından geçenleri DHA’ya anlatan Remziye Altunbaş, “Ev sahibim, evin kirasına zam yaptı. Ben yüzde 25 zam yaptım. Onu kabul etmedi. Beni aradı. 'Siz beni dinlemiyorsunuz, kafanıza göre hareket ediyorsunuz. Zammı beğenmiyorsunuz' dedi. Ben de ona devletin yüzde 25 zam sınırı getirdiğini söyledim. Bana, 'Ben sizi devletle eve koymadım ki evden de sizi devletle çıkarayım' dedi. Geçen gün dışarı çıktım. Oğlum beni aradı. Anne elektrik gitti, vantilatör çalışmıyor, ateşler içinde yanıyorum dedi.

“24 saat hem susuz hem de elektriksiz kaldım”

Baktım ev sahibim aramış. Dönüş yaptım. Bana 'Hiç boşuna kira yatırma, evden çıkacaksınız' dedi. Elektrik sayacını, su sayacını kesmiş. 24 saat hem susuz hem de elektriksiz kaldım. Oğlum elektriksiz nefes alamıyor. Çare olarak geceyi geçirmek için terasa çıkardım. Sularımızı dışarıdan almak zorunda kaldım. Geceyi orada geçirdik. Sabah uyandım, karıncalar dolmuş yaralarına. Bize karışmasın, biz yüzde 25 zammımızı yapıyoruz.” dedi.

“Çok zor uyudum ama rahat uyuyamadım”

Ev sıcak olduğu için geceyi terasta geçiren kelebek hastası Muhammet Altunbaş ise, “Gece benim için çok sıcak geçti. Akşam 8 gibi yukarı çıktık. Uzanmak istedim ama hava sıcaktı. Esmesini bekledim. Çok zor oldu. Karıncalar vardı, arı vardı. Sabah kalktım ki karıncalar yaralarıma dolmuş. Yemeğimi bile zor yedim. Mum ışığında, telefon fenerinde yedim. Çok zor uyudum ama rahat uyuyamadım.” ifadelerini kullandı.